Am Peru fuerderen Demonstranten de Récktrëtt vun der neier Iwwergangs-Staatscheffin Dina Boluarte an d'Fräiloossung vum Ex-President Pedro Castillo.

Am Peru hu ronn 400 Touriste vum Site vum Machu Picchu missen evakuéiert ginn. Wéi de peruaneschen Tourismusministère op Twitter geschriwwen huet, wieren d'Leit mam Zuch an d'Stad Cusco bruecht ginn. Et wieren haaptsächlech auslännesch Touriste gewiescht.

De Machu Picchu, deen all Dag vun iwwer 2.000 Touriste besicht gëtt, gouf e Samschdeg op en Neits zougemaach. Dat wéinst de massive Protester géint déi nei peruanesch Regierung. E Samschdeg waren eleng an der Haaptstad Lima bal 12.000 Mënschen op d'Strooss gaangen, et gouf e grousst Feier an d'Police huet Tréinegas agesat.