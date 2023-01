An den USA gëtt den Drock op de President Biden ëmmer méi grouss. Dat well ëmmer méi geheim Dokumenter a senge private Raimlechkeete fonnt ginn.

Esou goufe 6 weider dëser Dokumenter bei enger Perquisitioun am Biden sengem Privathaus saiséiert. D'Affekote vum US-President hu confirméiert, dass och dës Dokumenter aus dem Biden senger Zäit als Senateur an aus senger Zäit als Vizepresident ënnert dem deemolege President Obama stamen. Den Ament gëtt géint den Joe Biden ermëttelt, well och schonn an de leschten Deeg ëmmer nees vertraulech Regierungspabeieren am Büro oder am privaten Haus vum US-President entdeckt goufen.

Besonnesch interessant sinn dës Ermëttlungen, well och scho beim fréiere President Trump geheim Dokumenter fonnt gi waren. Eppes wat den Jo Biden deemools schaarf kritiséiert hat.