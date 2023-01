E Freideg hu sech op der Militärbasis Ramstein a Rheinland-Pfalz d'westlech Alliéiert getraff, fir iwwert de Verlaf vum Krich an der Ukrain ze schwätzen.

Däitschland, dat an de vergaangene Wochen international staark fir säin Zécke bei de Waffeliwwerunge kritiséiert gouf, schéngt elo och aner Länner an hirer Ënnerstëtzung fir d’Ukrain ze blockéieren.

Geparden, Marder, Patriot oder Leoparden. Virun e puer Woche wossten déi meescht Leit net vill mat dëse Begrëffer unzefänken. Mä den Ament wimmelt et an den däitschen Noriichten vu scheinbare Militär-Experten an Detailer iwwer d’Waffenexporter. Konkret geet et dorëms, ob, wéini a wéi vill Panzeren Däitschland an d'Ukrain liwwere wëll oder kann, an ënner wéi enge Konditiounen dat passéiere soll.

Wärend Groussbritannien a Polen der Ukrain schonn am Laf vun der leschter Woch hir Ënnerstëtzung zougesot haten, war et laang onkloer bliwwen op Däitschland dem Land Kampfpanzere liwwere géif.

A Russland an a Belarus ginn iwwerdeems Truppen opgebaut. D'Angscht virun enger Offensiv am Februar gëtt méi grouss an d'Ukrain wëll preparéiert sinn.

Zanter dem Ufank vum Krich steet Däitschland wéinst senger zeréckhalender Positioun international an der Kritik. Dat och, well de Megaprojet vun der Nord-Stream-2-Pipeline just kuerz virun der Eskalatioun fäerdeg gestallt gouf. An elo schéngt et, wéi wann Däitschland och am Bezuch op d'Liwwerung vun Panzere weider zécke géing ... an domat aner Länner blockéiert. Wann een sech Meenungsëmfroen wei den "Deutschlandtrend" vun der ARD ukuckt, schéngt et allerdéngs immens Diskrepanzen jee no Alter ze ginn: Ennert den Ënner-35-Jähregen ass just een Drëttel fir eng Liwwerung, ënnert den Iwwer-65-Jähregen si just 36 Prozent dogéint an 52 Prozent dofir. An et gëtt Ënnerscheeder tëscht dem Westen, wou méi Leit fir Waffeliwwerunge sinn an dem Osten vun Däitschland, wou d'Bevëlkerung éischter dogéint ass.

An och wann d'Diskussioun ëm d'Liwwerung vu Panzeren den Ament agefruer ze si schéngt, ass zanter dem Ufank vum Krich an den Hannergrond geréckelt, dass de Plang vun der Koalitioun eigentlech war, d’Rüstungsexporter ze reduzéieren, mä dat war virun der "Zeitenwende", wéi den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz den Ufank vum Krich am Februar zejoert genannt huet. 2022 hat de Waffenexport an Däitschland den zweethéchsten Wäert an der Geschicht vun der Bundesrepublik erreecht: bal 8,5 Milliarden Euro. Ee Véierel dovun ass eleng an d'Ukrain gaangen.