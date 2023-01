Eng Maniff vu Rietsextremiste mat Koran-Verbrennung virun der tierkescher Ambassade zu Stockholm, huet fir Opreegung an der islamescher Welt gesuergt.

Och d'Spannungen tëscht Schweden an der Tierkei hu sech verschäerft.

De Staatebond Organisatioun fir Islamesch Zesummenaarbecht (OIC) huet e Samschdeg déi "provokativ Aktioun" verurteelt, déi déi "helleg Wäerter" vun de Mosleme verletzt. Well déi schwedesch Autoritéiten d'Versammlung accordéiert haten, hat d'Tierkei eng Visitt vum schwedesche Verdeedegungsminister ofgesot.

D'Bezéiungen tëscht Schweden an der Tierkei si souwisou duerch de Sträit zanter der schwedescher Demande fir en Nato-Bäitrëtt staark ugespaant. D'Tierkei an Ungarn sinn déi eenzeg vun den 30 Nato-Staaten, déi bis ewell net de Wee fir d'Memberschaft vu Schweden an der Militärallianz fräigemaach hunn. De schwedesche Verdeedegungsminister Pal Jonson wollt bei senger ursprénglech fir de 27. Januar geplangter Visitt an der Tierkei nach emol op d'Thema Nato-Bäitrëtt vu sengem Land ze schwätze kommen.

Den Accord vun de schwedeschen Autoritéiten, fir déi vum rietsextremistesche Provokateur Rasmus Paludan organiséiert Versammlung z'erlaben, huet Roserei bei der Regierung zu Ankara ausgeléist. De Porte-parole vum tierkesche President Erdogan, den Ibrahim Kalin, huet op Twitter geschriwwen, den Demonstranten trotz "all eise Warnungen" z'erlaben, entsprécht engem "Ermuddegen zu Haassverbriechen an Islamophobie."

De schwedesche Ministerpresident Ulf Kristersson huet sech um Dag vun der Koran-Verbrennung mat de Mosleme solidariséiert. "Ech wëll alle Mosleme meng Sympathie ausdrécken, déi dovu blesséiert sinn, wat zu Stockholm geschitt ass", stoung e Sonndeg um Kristersson senger Twitter-Säit. "Bicher ze verbrennen, déi helleg sinn, ass eng zudéifst respektlos Aktioun", huet hien erkläert. "Eng Meenungsfräiheet ass e wesentleche Bestanddeel vun der Demokratie. Awer wat legal ass, ass net noutwennegerweis wat sech passt."

Déi rietsextrem Demonstratioun bei der tierkescher Ambassade war e Samschdeg ënner groussem Policeschutz ofgehale ginn. Ronn honnert Mënsche waren do, dorënner awer sëllege Medievertrieder. De Paludan huet eng Tirad vu ronn enger Stonn géint den Islam a géint Migrante gehalen an dono eng Editioun vum Koran ugefaangen.

Op der anerer Säit vun der tierkescher Ambassade war an där Zäit eng kleng pro-tierkesch Demonstratioun. Donieft hu sech dee selwechten Dag zu Stockholm e puer honnert Mënschen un enger vu kurdeschen Aktivisten organiséierter Demonstratioun bedeelegt. Zu Istanbul dogéint hunn Demonstrante virum schwedesche Konsulat e schwedesche Fändel verbannt, sou en AFP-Journalist.

No der Koran-Verbrennung hat d'OIC Schweden opgefuerdert, d'Hannermänner vum "Haassverbriechen" ze bestrofen. Et géif sech ëm e "weidert Beispill fir déi alarméierend Ausmooss vun Islamophobie" handelen, huet d'Organisatioun erkläert.

Saudi-Arabien huet betount, wéi wichteg et wier, "d'Wäerter vum Dialog, der Toleranz an dem Zesummeliewen ze verbreeden a sech vun Haass an Extremismus ze distanzéieren". Marokko huet sech "erstaunt" gewisen, dass Schweden dës "makaber" Demonstratioun erlaabt hätt. Déi indonesesch Regierung huet drop verwisen, dass d'Meenungsfräiheet muss op "verantwortlech Manéier praktizéiert ginn".