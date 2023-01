Zu Monterey Park an der Géigend vu Los Angeles ass et bei enger Feier fir de chineseschen Neijoerschdag zu enger Schéisserei komm.

Op d'mannst zéng Mënsche sinn der Police no nach op der Plaz gestuerwen. Op d'mannst eng zéng weider Leit wieren iwwerdeems blesséiert ginn, een dovunner liewensgeféierlech. D'Police hat ufanks nach vun néng Doudesaffer geschwat. Wéi et heescht wieren d'Schëss an engem Club an der Garvey Avenue gefall.

De presuméierten Täter, e Mann, wier nach op der Flucht. D'Police sicht no him. Iwwer d'Motivatioun zu der Dot, déi sech géint kuerz no 22 Auer Lokalzäit ofgespillt huet, ass bis ewell nach näischt bekannt.

Zu Monterey Park gëtt de chineseschen Neijoerschdag grouss geféiert, well eng Majoritéit vun de ronn 60.000 Awunner asiatesch Originnen hunn.