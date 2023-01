An Éisträich suergt d’Uklo vum Schauspiller Florian Teichtmeister, deen am Besetz vu kannerpornografeschem Material war, fir animéiert Diskussiounen.

D'Wiener Wochenzeitung "Falter" huet elo hir detailléiert Recherchen zur dëser Causa publizéiert an déi suerge fir Verwonnerung.

Korrespondenz vu Wien / Pol Edinger

Esou soll d'Police am August 2021 opgrond vun engem Fall vun haislecher Gewalt beim Teichtmeister doheem gewiescht sinn. Den Acteur hätt der Police doropshin net nëmmen 100 Gramm Kokain, mä och en USB-Stick mat kannerpornographeschem Material iwwerginn. E puer Deeg drop gouf weidert Material perquisitionéiert, dorënner 4 Smartphonen an 13 Festplacken.

Dem "Falter" no ass den Teichtmeister zënter iwwer 10 Joer schwéier kokainsüchteg. Hien hätt zënter dem Ufank vun der Enquête mat der Police kooperéiert a géif elo mat enger Psychotherapie ufänken. De Schauspiller hätt gehofft, dass et zu enger Prozedur kënnt, déi am éisträichesche Strofrecht als "Diversion" bezeechent gëtt. Wier dat de Fall gewiescht, hätt hien entweder Sue bezuelen oder medezinesch Oplagen erfëlle missen an de Fall wier klasséiert ginn.

Den Dossier war allerdéngs un d'Medien duerchgesickert, déi doropshin am September 2021 iwwert dës Affär geschriwwen haten. Dat allerdéngs nach ouni dem Teichtmeister säin Numm ze nennen. De Wiener Burgtheater, wou de Schauspiller deemools engagéiert war, hat hien doropshin zur Ried gestallt, ma den Teichtmeister hat alleguer d'Virwërf niéiert a vun enger Intrig vu senger Ex-Fra geschwat.

De Burgtheater hätt opgrond vun der Uklo dem Acteur säi Police-Casier kéinten ufuerderen an duerchkucken. Dat huet d’Chefetage allerdéngs net gemaach a steet elo dowéinst schaarf an der Kritik. Antëscht ass da bekannt ginn, dass de renomméierten Theater esouguer géint den Teichtmeister kloe well. Dat well verschidde Stécker wéinst de Relatiounen zum Teichtmeister net méi kënnen opgefouert ginn an den Theater wëll entschiedegt ginn.

Och d'Politik huet sech am Kader vum Skandal zu Wuert gemellt. Viru Kuerzem huet de Bundeskanzler Karl Nehammer méi héich Strofe bei Sexualdelikter gefuerdert. Déi aktuell méiglech maximal 2 Joer Prisong wieren eng Verharmlosung vu Kannerschänner, sou den Nehammer. Experte ginn iwwerdeems dovun aus, dass de Florian Teichtmeister opgrond vu senger Kooperatioun net an de Prisong wäert mussen. De Prozess fänkt den 8. Februar zu Wien un.