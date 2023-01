A Spuenien ass der Police e gréissere Coup géint eng kriminell Organisatioun gelongen, déi am grousse Stil illegal Zigarette produzéiert huet.

An den dräi Fabricke hu virop Ukrainer geschafft an och gelieft, déi virum Krich an hirer Heemecht geflücht sinn an deels illegal am Land waren. Pro Dag sollen esou eng 540.000 Zigarettepäck produzéiert gi sinn.

Iwwert dee Wee solle grouss Zommen u Sue wäiss gewäsch gi sinn. D'Police huet 27 Persoune festgeholl an 10 Tonnen Tubaksblieder an 3,5 Milliounen Zigarettepäck am Wäert vu méi wéi 37 Milliounen Euro saiséiert.