Den israelesche Premier Benjamin Netanyahu huet e Sonndeg säin Gesondheets- an Inneminister Aryeh Deri entlooss. Hie koum domat engem Geriichtsurteel no.

Eréischt leschte Mount gouf den Aryeh Deri a seng Ministerposte gehuewen, mee e Mëttwoch koum dunn d'Decisioun vum Ieweschte Geriicht, datt de Premier hien nees vu senger Positioun entbanne misst. Dat wéinst enger rezenter Verurteelung wéinst Steierbedruch.

Dat huet de Premier Netanyahu e Sonndeg dann och gemaach - wann och widderwëlleg: ""Et ass mat engem schwéieren Häerz, grousser Trauregkeet an engem extrem schwéiere Gefill datt ech forcéiert sinn, Iech vun Ärer Positioun als Minister ze enthiewen", esou den Netanyahu dem Deri géigeniwwer.

Den Aryeh Deri, Uféierer vun der ultra-orthodoxer jiddescher Partei Shas hat eng wichteg Roll am Netanyahu senger Re-Elektioun am November gespillt.

Demonstratiounen zu Tel Aviv gi weider

Iwwerdeems hunn eleng zu Tel Aviv nees iwwer 100.000 Leit géint déi nei Regierung vum Ministerpresident Benjamin Netanjahu demonstréiert.

Et ass den drëtte Weekend, op deem an Israel virun allem géint déi nei Justizreform protestéiert gëtt. D'Demonstrante geheien der Regierung fir, de Justizsystem geziilt wëllen ze schwächen.

Der Justizreform no soll et an Zukunft méiglech sinn, dass eng Majoritéit am Parlament e Gesetz stëmmt, och wann dat dem israeleschen Ieweschte Geriicht no géint d'Verfassung verstéisst.