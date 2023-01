Virun engem Joer hat ee sech bei Médecins sans Frontières nach net virgestallt, haut esou massiv an der Ukrain misse present ze sinn.

MSF ass elo mat 800 Mataarbechter am Land vertrueden, vun deenen der 130 aus dem Ausland kommen. Op déi russesch Säit vun der Front ass ee bis ewell net komm, obwuel och do humanitär Hëllef gebraucht géif ginn.

Et sinn aktuell jo Zäiten wou humanitär Organisatiounen weltwäit ëmmer méi Stresstester ausgesat sinn.

Och Afghanistan ass eent vun de Problemlänner, zemools zanter d'Taliban et den ONGe verbueden hunn, Fraen z'engagéieren. D'UNO probéiert dës Reegel opzeweechen,déi déi humanitär Hëllef an engem isoléierte Land nach méi komplex maache géif, wéi se souwisou scho wier.

Weiderhi war MSF 2022 an Ethiopien, Nigeria an am Jemen am Asaz.