Hie reagéiert domat op eng Verbrennung vum Koran virun der tierkescher Ambassade zu Stockholm. Schweden huet sech vun deem Virfall distanzéiert.

Den Erdogan kontert awer, datt wann et kee Respekt géif ginn, géif et vu sengem Land och keen NATO-Support ginn.

Déi 30 NATO-Membere mussen d’Demande vu Schweden fir an d’Militärallianz opgeholl ze ginn ratifizéieren. 28 hunn et scho gemaach. D’Tierkei an Ungarn feelen nach.