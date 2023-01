Déi sougenannten "Doomsday Clock" ass eng Metapher, déi ausdrécke soll, wéi kuerz d'Mënscheet virdru steet, sech selwer ze vernichten.

Dës gouf vun der Zäitschrëft "The Bulletin of Atomic Scientists", déi sech mat globale Sécherheetsfroe beschäftegt, an d'Liewe geruff. Ma nom leschten Update en Dënschdeg, seet d'Weltënnergangsauer op 90 Sekonne viru Mëtternuecht. Domat ass d'Mënschheet der Zäitschrëft no esou kuerz virdrun, sech selwer ze vernichten ewéi nach ni virdrun an hirer Geschicht.

Zu de Leit, déi fir d'Zäitschrëft doriwwer decidéieren, ob d'Zäre vun der Auer ëmgestallt ginn, zielen 11 Nobelpräisgewënner. Zanter Januar 2020 hat stoung d'Auer op 100 Sekonne viru Mëtternuecht. Wéi et vun der Zäitschrëft heescht, géif een d'Auer haaptsächlech wéinst dem Krich an der Ukrain ëmstellen. Dëse géif de Risk vun enger nuklearer Eskalatioun vergréisseren. Ausserdeem hätt de Krich en negativen Impakt op de Klimawandel. Doduerch, dass vill Länner däitlech manner fossil Brennstoffer aus Russland importéiere géifen, misste si dës verstäerkt aus anere Länner importéieren. Dat géif dozou féieren, dass d'Investissementer a Gas an Ueleg elo global méi diversifiéiert wieren.

D'Doomsday Clock gouf 1947 an d'Liewe geruff. Deemools stoung se nach op 7 Minutte viru Mëtternuecht.