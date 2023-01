D'Maison Shalom ass u sech gegrënnt ginn, fir Kanner, déi hir Eltere verluer hunn, en doheem ze ginn. 30 Joer méi spéit hu si vill méi Aufgaben.

1994 huet d'Maggy Barankitse am Burundi d'Maison Shalom gegrënnt. Deemools fir de Kanner, déi hir Elteren am Biergerkrich verluer haten, en neit Doheem ze ginn. 2015 hu si mussen an de Ruanda flüchten. Haut, bal 30 Joer méi spéit, hëllefe si de Famillje mat finanzielle Suergen op ville Plazen am zentralafrikanesche Land. Si ginn de Kanner aus deene méi aarme Familljen d'Méiglechkeet, fir kënne reegelméisseg an d'Schoul ze goen a si sinn och eng Ulafstell fir Leit mat finanzielle Suergen.

Deene bidde si Formatiounen un, fir kënnen e Beruff ze leieren oder selwer zum Beispill e Buttek opzemaachen, a gräifen hinnen och finanziell ënnert d'Äerm. Da kréien awer och d'Flüchtlinge gehollef, déi virun allem aus dem Burundi an de Ruanda flüchten.

Ënnerstëtzung fir d'Maison Shalom kënnt och aus Lëtzebuerg. Mir hunn d'Hëllefsorganisatioun CSI an de Ruanda begleet, déi reegelméisseg op d'Plaz kënnt, fir ze kucken, ob dat, wat am "accord cadre" steet, also dat firwat d'Suen aus Lëtzebuerg geduecht, sinn och ëmgesat gëtt.