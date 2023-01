Dem 44 Joer alen Hipkins zur Säit steet mam Carmel Sepuloni eng éischte Kéier eng Vertriederin vun de Pazifik-Insulaner als Vize-Regierungscheffin.

A Neiséiland ass en neie Premier vereedegt ginn. Et wier de gréisste Privileeg an déi gréisst Verantwortung vu sengem Liewen, esou de Chris Hipkins bei senger Vereedegung an der Haptstad Wellington.

De Chris Hipkins war bis ewell Police- an Educatiounsminister an iwwerhëlt d'Relève vum Jacinda Ardern, déi leschten Donneschdeg iwwerraschend hir Demissioun annoncéiert hat. Als Begrënnung huet si uginn, hir géif d'Kraaft feelen, fir hiert Amt weider um nämmlechten Niveau auszeféieren. 2018 war si bei hirem Amtsuntrëtt déi jéngst Regierungscheffin op der Welt.