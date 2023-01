Zu Hersberg an der Äifel gouf virun enger Woch e 56 Joer ale Mann ëmbruecht.

Elo goufen an deem Kontext zwee Verdächteger festgeholl. Dat mellt de Parquet vun Tréier.

Zwee Männer vun 20 a 26 Joer mat serbeschen Originne goufen zu Remscheid an Nordrhein-Westfalen vun der Police gepëtzt. Éischten Ermëttlungen no hunn déi presuméiert Täter an d'Affer sech am Internet kenne geléiert. Et goung ëm sexuell Kontakter.

De 14. Januar soll de Mann vu 56 Joer béid Männer siche gefuer sinn an a Richtung Hersdorf matgeholl hunn. De Parquet schléisst net aus, datt déi zwee Männer de sexuellen Interessi virgetäuscht hunn, fir d'Affer dono bei sech doheem ze beklauen.

Aus nach onklorer Ursaach soll et am Haus vum Affer zum Mord komm sinn. De Mann wier am Buedzëmmer duerch massiv Gewalt géint de Kapp ëmbruecht ginn. Duerno sollen déi Beschëllegt d'Haus no wäertvolle Géigestänn duerchwullt hunn. Si hunn de Portmonni an den Handy um Enn matgeholl a sinn ze Fouss geflücht. No der weiderer Flucht an engem Taxi an ëffentlechen Transport si si nees zeréck an Nordrhein-Westfalen. Do hu si du versicht, mat der Kreditkaart vum Affer Suen opzehiewen.

Déi Beschëllegt sëtze wéinst dem Verdacht op gemeinschaftleche Mord an Untersuchungshaft. Wéi d'Dot genee ofgelaf ass, gëtt nach ermëttelt.