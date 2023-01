A Brasilien huet d'Police Ermëttlungen am Indigen-Schutzgebitt vun de Yanomami lancéiert wéinst dem Verdacht op Vëlkermord.

"Mir denken, dass et ganz kloer Hiweiser dorop ginn, dass dëser indigener Bevëlkerung Liewensmëttel- a Sanitärhëllef refuséiert goufen", sou de Justizminister Flávio Dino en Dënschdeg. D'Ermëttlunge riichte sech ënner anerem géint déi fir d'Gebitt zoustänneg Beamten. Et géif och ëm Virwërf goen, Ëmweltverbrieche begaangen an ëffentlech Mëttel verontreit ze hunn.

D'Regierung vum neie President Luiz Inácio Lula da Silva huet donieft schonn 43 Membere vum Militär entlooss, déi fir d'Funai schaffen, der Agence, déi fir Urawunner zoustänneg ass. Si waren ënnert der Regierung vum fréiere rietsradikale President Jair Bolsonaro ernannt ginn a gi beschëllegt, d'Rechter vun den Indigenen net geschützt ze hunn.

Do virdrun hat eng offiziell Ënnersichung erginn, dass am Indigen-Schutzgebitt vun de Yanomami d'lescht Joer 99 Kanner ënner fënnef Joer un Ënnerernärung, Longenentzündung, Malaria oder aneren Infektiounskrankheete gestuerwe sinn. Wéi de Gesondheetsministère mellt, waren dorënner 76 Kanner ënner engem Joer.

Um Yanomami-Territoire liewe ronn 30.400 Mënschen. D'Gebitt erstreckt sech iwwer d'Bundesstaate Romaima an Amazonas souwéi Deeler vu Venezuela. Wéinst der Zerstéierung vum Reebësch huet d'Indigen-Bevëlkerung ëmmer méi Schwieregkeeten, sech z'ernären. Donieft gi si vun illegale Goldgriewer an der Regioun bedrängt an ugegraff. Si sollen de Yanomami no och Einheimescher ëmbruecht, Fraen a Jugendlecher sexuell mëssbraucht a Flëss mat Quecksëlwer verseucht hunn.

De President Lula hat e Samschdeg Boa Vista am nërdleche Bundesstaat Roraima besicht, wou en Deel vum Yanomami-Territoire ass. "Wat ech do gesinn hunn, huet mech troubléiert", sot hien an huet vun "onmënschlechen" Zeene geschwat.

Ënnert dem Ex-President Bolsonaro wier et zu nach méi Bränn an Ofholzunge am brasilianesche Reebësch komm. Den neie Staatschef huet bei sengem Amtsuntrëtt am Ufank vum Joer versprach, d'Ofholzung ze stoppen a Schutzprogrammer ze reaktivéieren.