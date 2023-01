Wat zu Wunstorf an der Géigend vun Hannover als Sich no engem 14-Järegen ugefaangen hat, huet sech als Gewaltverbriechen ënner Teenager erausgestallt.

No enger stonnelaanger Sich hate Beamte vun der Police e Mëttwoch de Moien d'Läich vun engem 14 Joer ale Jong fonnt, dee virdrun als vermësst gemellt gi war.

E Kolleeg vum Verstuerwene befënnt dech den Ament wéinst dem Verdacht op Doutschlag an Untersuchungshaft. Hien hat schonn an der Nuecht op e Mëttwoch géigeniwwer den Ermëttler zouginn, dass hien d'Affer ëmbruecht an dësem seng Läich verstopp hat. Zum Motiv vun der Dot ass der lokaler Police no nach näischt gewosst.

De verstuerwene Jugendleche war en Dënschdeg den Owend no engem Treffe mat Kolleegen net heem komm. Seng Elteren haten hien doropshi bei der Police als vermësst gemellt.