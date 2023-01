Enn November, respektiv ugangs Dezember zejoert waren enge Partie Bréifbommen u verschidden offiziell Adressen a Spuenie geschéckt ginn.

Bei der ukrainescher Ambassade, dem offizielle Sëtz vum spuenesche Premierminister, dem spuenesche Verdeedegungsministère a bei enger Militärbasis ware Sprengsätz ukomm. Och e spuenesche Waffeproduzent, hat esou eng Bomm geschéckt kritt.

E Mëttwoch hunn déi spuenesch Autoritéiten eng Persoun festgeholl, déi am Verdacht steet, d'Bomme verschéckt ze hunn. Der Noriichtenagence AFP no géif et sech ëm e 74 Joer ale spuenesche Staatsbierger handelen. Dëse géif zu Miranda de Ebro am Norde vum Land wunnen.

An engem Schreiwes vum spueneschen Inneministère heescht et iwwerdeems, dass de Mann ganz aktiv op de soziale Medie gewiescht wier. Et géif een dovun ausgoen, dass de Mann d'Bommen eleng gebaut hätt, ma et wier net auszeschléissen, dass hie vun anere Leit beaflosst gewiescht wier.