Beim Versuch vum israelesche Militär, Membere vun engem militante Grupp festzehuelen, koumen op d'mannst 9 Palestinenser ëm d'Liewen, 16 goufe blesséiert.

Am Moment wier d'Situatioun sur place awer nach oniwwersiichtlech, wéi de palestinensesche Rettungsdéngscht matdeelt.

D'israelesch Arméi huet d'Aktioun an der Stad Dschenin confirméiert. D'Unitéite wiere bei de versichte Festname vun enger Partie Membere vun der palestinensescher militanten Organisatioun Islameschen Dschihad ënner Beschoss geroden. Zwee vun de Verdächtege wiere bei engem Fluchversuch erschoss ginn, e weideren hätt sech erginn. Geschitt ass d'Aktioun wéinst dem Verdacht, datt de Grupp eng Terrorattack geplangt hätt.

Dem palestinensesche Gesondheetsministère no sinn ënnert den Doudesaffer eng eeler Fra an aacht Männer. Weider Detailer zu den Affer hätt ee bis ewell net. Déi arméiert palestinensesch Gruppen Hamas an Islameschen Dschihad hunn erkläert, datt hir Membere géing israelesch Zaldote gekämpft hätten, déi an e Flüchtlingscamp zu Dschenin agedronge waren.