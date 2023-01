No der déidlecher Attack koum den 33 Joer ale presuméierten Täter wéinst zweefachem Mord a véierfach versichten Doutschlag an Untersuchungshaft.

Dat huet e Spriecher vum Parquet, dee fir d'Ermëttlungen zoustänneg ass, en Donneschdeg zu Itzehoe matgedeelt. Deemno ass den zoustännegen Haftriichter der Demande no engem Mandat d'arrêt géint de Mann nogaangen.

Beim presuméierten Täter handelt et sech ëm en 33 Joer ale Mann mat palestinenseschen Originnnen. Hie war 2014 an Däitschland agereest an ass zënterhier e puer mol wéinst Strofdoten opgefall. Nach déi lescht Woch souz hie wéinst engem Virfall an Untersuchungshaft.

Wéi de Parquet an déi däitsch Inneministesch en Donneschdeg matgedeelt hunn, ass d'Motiv vun der Dot weiderhi komplett onkloer. "Mir hunn och keng Hiweiser op aner Saachen, déi Ursaach fir dës Dot gewiescht si kéinten. Mir hunn och keng Hiweiser op eng laang geplangten Dot oder Änleches", huet de Chef vum Parquet, dee fir d'Enquête zoustänneg ass, erkläert. D'Inneministesch huet iwwerdeems virun "Anungen a Spekulatiounen" gewarnt, well et nach vill oppe Froe gëtt. "Resultater vun engem Verhéier ginn et nach net, esou datt mir iwwer d'Motiver nach ëmmer näischt soe kënnen".