Als Reaktioun op zwou Rakéiten, déi aus der Gazasträif aus geschoss goufen, huet Israel e Freideg de Moie mat Attacken aus der Loft reagéiert.

Konkreet hätten d'israeelesch Loftattacken de Poste vun der radikaler Hamas-Beweegung gegollt, wéi et vun der Arméi an Israel heescht.

Nodeems d'Palestinenser en Donneschdeg e Stopp vun der Sécherheetskooperatioun ugekënnegt hunn, goufen zwou Rakéiten aus der Gazasträif aus ofgeschoss. Dës konnten allerdéngs vum israeelesche Loftofwiersystem ofgefaange ginn. D'Responsabilitéit fir d'Attacken aus dem palestinensesche Gebitt hu souwuel d'Hamas wéi och den Islameschen Dschihad iwwerholl, déi Revanche geschwuer haten, nodeems op d'mannst 10 Mënsche bei Ausernanersetzunge mat der israeelescher Arméi am Westjordanland gestuerwe sinn.

Bei enger Razzia an engem Flüchtlingscamp zu Dschenin sinn en Donneschdeg néng Mënschen ëm d'Liewe komm. D'israeelescht Militär huet vun enger "Anti-Terror-Operatioun" geschwat. D'Palestinenser hunn den Zaldote reprochéiert, express Tréinegas an d'Kannerstatioun vum Spidol geschoss ze hunn. Donieft wier dem palestinensesche Gesondheetsministère no ee Mann zu al-Ram bei Jerusalem vun israeeleschen Zaldoten ëmbruecht ginn.

Et ass déi héchsten Afferzuel bei engem israeelesche Militärasaz am Westjordanland, déi d'UNO zanter dem Ufank vun der Zielung am Joer 2005 registréiert huet.