Eng chineesesch Space-Firma, déi sech 2019 mat engem Büro zu Lëtzebuerg etabléiert huet, steet op der US-Sanktiounslëscht wéinst der russescher Invasioun.

D'Firma soll der russescher Söldner-Grupp Wagner, déi an der Ukrain fir Russland aktiv ass, Satellittebiller zur Verfügung gestallt hunn. Op Nofro krut RTL vum Wirtschaftsministère confirméiert, datt een am Virfeld vun dëser Decisioun Kontakt mat den amerikaneschen Autoritéiten hat. An enger offizieller Stellungnam vum Aussen-, Finanz- a Wirtschaftsministère heescht et, datt een dës Decisioun ganz eescht géif huelen.

Am Raum steet, datt d'chineesesch Entreprise ënnert anerem Satellittebiller der russescher Wagner-Grupp zur Verfügung gestallt huet. D'Lëtzebuerger Autoritéite waarden op zousätzlech Informatiounen aus Amerika, fir d'Implicatioun vu Spacety Luxembourg méi genee gewuer ze ginn.

En interministerielle Grupp géif den Ament och kucken, ob och Mesurë géint déi Firma zu Lëtzebuerg solle geholl ginn. Dofir gëtt nach op Informatioune vun den US-Autoritéite gewaart. Déi concernéiert Firma géif den Ament nach net op der Sanktiounslëscht vun der EU stoen.