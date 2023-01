Eng éischte Kéier gouf och un déi Mënsche geduecht, déi wéint hirer sexueller Orientéierung oder hirer sexueller Identitéit verfollegt an ëmbruecht goufen.

Et gouf vill Applaus fir d’Rozette Katz. Hir jüddesch Elteren hunn si 1943 als Bébé zu Amsterdam un eng net-jüddesch Koppel ginn, ier si deportéiert goufen. Hire Papp, hir Mamm an hire neigebuere Brudder sinn alleguer zu Auschwitz gestuerwen. Dat huet de Fleegepapp dem klenge Meedchen, dat bis dohin als Rita grouss gi war, den Dag vir sengem 6. Gebuertsdag gezielt, weil sie Jüdin und Jude sind D’Rosette Katz sot, all Mënschen, déi vun de Nazie verfollegt goufen, géifen et verdéngen, datt hirer respektvoll geduecht gëtt. An all Mënschen, déi haut verfollegt ginn, géifen eis Unerkennung an eise Schutz verdéngen. Well, sou d’Rosette Katz: « Wenn Menschen in Kategorien von mehr oder weniger wertvoll eingeteilt werden, wenn verschiedene Opfergruppen gar als weniger wertvoll als andere angesehen werden, dann bedeutet das am Ende nur eines: Dass die nationalsozialistische Ideologie weierlebt. Und leider bis heute weiterwirkt, wenn nwir Gewalttaten gegen Queermenschen noch weitererleben müssen. »

Als Vertrieder vun der queerer Kommunitéit huet de Klaus Schirdewahn aus senger Liewensgeschicht erzielt.

Schirdewahn : « Bis vor fünf Jahren galt ich als vorbestraft, weil ich im Jahr 1964 als 17-jähriger von der Staatsanwaltschaft Rheinland-Pfalz angeklagt und darauf schuldig gesprochen wurde. Schuldig wegen meiner Gefühle für einen anderen Mann, schuldig gegen den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches verstossen zu haben. »

Dee Paragraph, war ënnert de Nazien verschäerft ginn a gouf réischt 1994 komplett ofgeschaf.

D’Presidentin vum Bundestag, d’Bärbel Bas huet an hirer Ried gewarnt: « Antisemitismus und Antiziganismus, Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeiten nehmen zu. Füng antisemitische Straftaten werden im Schnitt jeden Tag in Deutschland registriert. Gedenkstätten werden geschändet, jüdischen Einrichtungen und Synagogen angegriffen. Menschen werden angefeindet, bedroht und attackiert. » Si huet ënnerstrach : « Das ist eine Schande für unser Land. »

D’Bundestagspresidentin huet Zivilcourage gefuerdert, jidderee misst sech dogéint wieren an keen dierft ewechkucken.