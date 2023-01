Domadder hu bis ewell an de leschte Méint 48 Mënsche bei Demonstratiounen hiert d'Liewe gelooss.

Am Peru ass e weideren Demonstrant bei Ausernanersetzungen an der Haaptstad Lima ëm d'Liewe komm. Zanter dem Ufank vun der politescher Kris am südamerikanesche Land hunn domadder 48 Leit hiert d'Liewe gelooss.

D'Demonstranten hate sech e Samschdeg an der Géigend vum Parlament versammelt, fir géint déi aktuell Presidentin ze protestéieren. D'Ofsetzung an d'Arrestatioun vun hirem Virgänger Pedro Castillo hat d'Onrouen am Peru ausgeléist.