Den tierkesche President Erdogan huet eng éischte Kéier ëffentlech duerchblécke gelooss, dass béid Länner ënnerschiddlech kéinte bewäert ginn.

Bis ewell blockéiert d’Tierkei jo nach ëmmer e méiglechen NATO-Bäitrëtt vu Schweden a Finnland.

Den tierkesche President Erdogan huet elo awer eng éischte Kéier ëffentlech duerchblécke gelooss, dass béid Länner ënnerschiddlech kéinte bewäert ginn, a Finnland domadder gréng Luucht kéint kréie fir an d’Nord-Atlantik-Allianz agegliddert ze ginn.

Dat sot hien an engem Optrëtt, deen och op der tierkescher Televisioun iwwerdroen gouf.

Fir Schweden géif dat net gëllen.

Ankara hätt jo gär, dass Schweden eng 100 geflüchte Kurden ausliwwert, déi vun der Tierkei als Terroristen agestuuft sinn. Eng zousätzlech Provokatioun gouf et viru Kuerzem duerch d’Verbrenne vun engem Koran virun der tierkescher Ambassade zu Stockholm.

Fir en NATO-Bäitrëtt brauch et de Go vun all Memberland. Zanter dem Summer lafen d’Gespréicher, mä d’Tierkei blockéiert deemno op d’mannst bei Schweden weider.