Am Oktober 2021 hat den Alec Baldwin bei den Dréiaarbechte fir de Film "Rust" ongewollt eng Kamerafra erschoss.

Dat well d'Waff, déi hien deemools benotzt hat mat enger richteger Kugel geluede war. De Baldwin hat allerdéngs gesot kritt, dass d'Waff net geluede gewiescht wier.

Elo gouf de Schauspiller a Regisseur wéinst dësem Tëschefall am amerikanesche Bundesstaat New Mexico wéinst onfräiwëllegem Doutschlag ugeklot. Bei engem Scholdsproch riskéiert hien annerhalleft Joer Prisong an eng Geldstrof.