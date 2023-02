Schonn am November 2022 hat schonn an der franséischer Nationalversammlung am 1. Vott eng kloer Majoritéit sech fir dëse Gesetzesentworf ausgeschwat. 337 Deputéierten haten dofir gestëmmt, 32 dogéint. Virum Parlament hate sech Leit versammelt, déi vir dëst Gesetz sinn. / © AFP