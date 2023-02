En Donneschdeg den Owend hat e Gidderzuch zu Recklinghausen an Däitschland 2 Kanner erfaasst

Fir e Jong vun 10 Joer koum all Hëllef ze spéit, hien ass nach op der Plaz gestuerwen. Dat anert Kand, e Bouf vun 9 Joer, koum nom Accident mat schwéiere Blessuren an d'Spidol.

Den Ament ass et nach onkloer, wéi genee et zum schwéieren Accident koum a firwat d'Kanner op de Schinnen ënnerwee waren. Den Inneminister vu Nordrhein-Westfalen Herbert Reul war nach an der Nuecht op der Onglécksplaz.