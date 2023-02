Den US-Verdeedegungsministère huet iwwert dem amerikanesche Loftraum e chineesesche Spionage-Ballon entdeckt.

Dëse wier iwwert dem Norde vun den USA a ganz grousser Héicht ënnerwee, a géif geziilt héich-sensibel Arméi-Base viséieren.

Washington steet wéinst dem Tëschefall a Kontakt mat Peking. Et ass iwwerdeems net déi éischte Kéier, dass esou e Ballon am amerikanesche Loftraum opdaucht.

Et hätt een dru geduecht, en ofzeschéissen, mä dee Plang nees verworf, well d'Zivilpopulatioun, wéinst de Stécker, déi kéinten eroffalen, a Gefor gerode kéint.