Iwwer 60 Doudesaffer hunn d'Onrouen am Land scho gefuerdert. De Kongress packt et iwwerdeems net, eng Majoritéit fir virgezunne Neiwalen zesummenzekréien.

Am Peru huet sech d'Parlament nämlech op en neits fir Neiwalen nach virun Enn des Joers ausgeschwat.

Dat südamerikanescht Land stécht no der Ofsetzung vum President elo zanter Wochen schonn an enger politescher Kris. Et kënnt ëmmer nees zu Affrontementer.

Offizielle Chifferen no sinn an de leschte Wochen iwwer 60 Mënschen gestuerwen.