Am Iran plangen d'Autoritéiten an Zukunft mat Kameraen ze kontrolléieren, ob Fraen e Kappduch ophunn.

Dofir sollen déi selwecht Kamerae genotzt ginn, déi elo schonn agesat ginn, fir de Verkéier z'iwwerwaachen. An enger éischter Phas sollen d'Fraen da per SMS verwarnt ginn. Duerno misste si mat Strofe rechnen. Zanter méi wéi véier Méint protestéieren Iranerinnen an Iraner géint déi repressiv Politik. Vill Fraen an de Groussstied refuséieren an Tëscht och, e Kappduch unzedoen.