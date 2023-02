Nom dout vum Pablo Escobar war den Dairo "Otoniel" Úsuga ronn 30 Joer laang de mächtegsten Drogeboss a Kolumbien.

Jorelaang war hie mat Membere vu senger Famill a senger Droge-Band op der Flucht, éier hien am Oktober 2021 festgeholl an un d'USA ausgeliwwert gouf. Elo huet hie sech virun engem Geriicht schëlleg bekannt.

Dem éischte lenke kolumbianesche President an der Geschicht Gustavo Petro chéngt et awer net duerzegoen, den Drogeboss am Prisong ze gesinn. Hie wëll sengem Land endlech Fridde bréngen. Dofir wëll hie mat de Karteller verhandelen. Dem Otoniel säi Kartell huet sech elo bereet erkläert, mat der Regierung iwwer eng Entwaffnung ze handelen. Dat ënnert der Konditioun, dass héich Membere vum Kartell eng Plaz um Verhandlungsdësch kréien.