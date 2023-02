Eng Hëtztwell hat an de vergaangenen Deeg a Chile fir Temperature vun iwwer 40 Grad gesuergt. Dat huet den Ausbroch vu Bëschbränn begënschtegt.

Zanter e Mëttwoch waren an deem südamerikanesche Land insgesamt 250 Bëschfeier ausgebrach, vun deenen der e Sonndeg nach 83 net ënner Kontroll sinn. Zéngdausenden Hektar Bësch goufen antëscht zerstéiert an déi chileenesch Regierung huet den Noutstand am Zentrum vum Land ausgeruff.

Antëscht sinn op d'mannst 23 Mënschen duerch d'Feier ëm d'Liewe komm a bal 1.000 goufe blesséiert.