Zanter e Freideg sinn an den Alpen an Éisträich an an der Schwäiz op mannst 7 Leit wéinst Lawinen ëm d‘Liewe komm. An der éisträichescher Uertschaft Sankt Anton gëtt nach ëmmer no engem Schifuerer gesicht. E Samschdeg haten d'Secouristen hiren Asaz missen ofbriechen, well ze vill Schnéi gefall war. An den Alpen ass déi läscht Deeg méi wéi e Meter Schnéi gefall. Dosende Lawine sinn alleng an Tirol gemellt ginn.