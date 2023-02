Och zu Haifa waren ronn 10.000 Mënschen op de Stroossen.

An Israel sinn op en neits zéngdausende Mënschen op d'Stroosse gaangen, fir géint d'Regierung vum Ministerpresident Netanyahu hire geplangten Justizsystem ze protestéieren.

Ronn 40.000 Demonstranten hu sech am Zentrum vun Tel Aviv versammelt gehat. Och zu Haifa waren ronn 10.000 Mënschen op de Stroossen.

Déi israeelesch Regierung well de Rechtssystem iwwerschaffen an den ieweschten Geriichtshaff schwächen. Kritiker gesinn doran eng grouss Gefor fir d'Demokratie am Land.