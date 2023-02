Dat ass de provisoresche Bilan, nodeems et an der Nuecht op e Méindge e puer Äerdbiewen am Süd-Osten vun der Tierkei gouf.

Den Epizenter vum stäerkste Biewen, dat mat 7,9 Punkten op der Richterskala gemooss gouf, louch no bei der Stad Gaziantep. An där Regioun wier de Schued och am Gréissten. Hei ass vun op d’mannst 53 Doudegen rieds. Den tierkeschen Inneminister Soylu huet confirméiert, dass Rettungsekippen aus dem ganze Land an déi betraffe Géigende wäerte geschéckt ginn. De Bilan dierft weider klammen, well op Biller ze gesinn ass, dass vill Gebaier an de Koup gefall sinn. Och den Nord-Westen vu Syrien wier betraff. Och hei si Gebaier zerstéiert, an et gi Leit vermësst. Hei ass bis ewell och scho vun iwwer 40 Doudegen rieds. Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.