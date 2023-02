Eng 80 Kilometer vu Paräis ewech sinn eng Mamm an hir siwe Kanner, tëscht 2 a 14 Joer, bei engem Feier an hirem Haus ëm d'Liewe komm.

D'Mamm an d'Kanner wieren erstéckt, well hir Kierper waren net verbrannt, heescht et vum Procureur vu Soissons. De Papp vun der Famill gouf schwéier blesséiert, géif awer net a Liewensgefor schwiewen. En Noper, dee selwer Pompjee ass, hat hie gerett, nach éier d'Rettungsekippen op der Plaz waren.

Wéi et schéngt, war d'Feier duerch de futtissen Trockner ausgeléist ginn.