Zu Bremen hat sech e Grupp Männer e Sonndegnomëtten an d'Hoer kritt. Ee vun hinne gouf bedrängt, ass seng Waff siche gaangen an huet geschoss.

E Grupp vu 5 Männer tëscht 22 a 64 Joer wieren e Sonndeg am spéiden Nomëtteg am Deel Neustadt unenee geroden, sou déi lokal Police e Méindeg. D'Männer hunn hire Géigner bedrängt, deen du bei säin Auto gelaf ass, eng geluede Waff geholl huet an dunn drop lass geschoss huet.

E jonke Mann vun 22 Joer gouf um Kapp getraff a koum an d'Spidol. De presuméierten Täter ass geflücht, ass der Police awer bekannt. No him gëtt gesicht.