Dat huet de Parquet vu Bréissel e Méindeg den Owend matgedeelt.

Et heescht d'Police wier géint 18 Auer wéinst engem "Incident" am Europaquartier alertéiert ginn.

De Porte-Parole vum Parquet sot vis-à-vis vun der belscher Presse, datt eng Rei arméiert Persounen sech do verschanzt hätten, déi bis elo nach net fonnt goufen.

D'Police huet de ganze Quartier ofgespaart. Dosende Polizisten an den Helikopter vun der Police sinn am Asaz.

Et heescht och d'Pompjeeë géife sech prett halen.

Um kuerz virun 22 Auer dann, sollen och Spezialunitéiten an e Gebai an der Rue Boduagnat eragaange sinn, esou belsch Medien. De belsche Parquet well keng weider Informatiounen erausginn, well d'Operatioun selwer nach am Gaangen ass, esou RTBF.

Dës Aktioun dierft zu Bréissel ëm sou méi fir Nervositéit suergen, well en Donneschden den ukrainesche President Selenskyj fir Gespréicher an der belscher Haaptstad soll sinn, dat um EU-Sommet.