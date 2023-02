Nodeems e Mëttwoch e Bus an der Géigend vu Montreal an eng Crèche gerannt ass, sinn 2 Kanner ëm d'Liewe komm. De Chauffer gouf wéinst Mord verhaft.

Wéi d'Police confirméiert, sinn zwee Kanner gestuerwen, wéi e Bus um Mëttwochmoien an d'Gebai gerannt ass. Sechs weider Kanner koumen d'Spidol, sinn awer "ausser Liewensgefor".

Weider heescht et, datt den 51 Joer ale Chauffer "wéinst Mord a geféierlechem Fuere verhaft gouf". E Papp, deen Zeie vum schrecklechen Tëschefall ass an der Police geholl soll hunn, de Mann z'iwwerwältegen, sot, datt de Mann "hallef plakeg" gewiescht wier an "express an d'Crèche gerannt" wier.

E Mëttwoch de Moie war de Chauffer zu Laval bei Montreal mat sengem Bus, wéi et schéngt, an eng Säit vum Gebai gerannt, dat net un der Strooss läit, mä an der Géigend vun engem Parking. En Deel vum Dach vum Gebai ass op de Capot vum Auto gefall.

De kanadesche Premier huet sech nom Virfall "um Buedem zerstéiert" gewisen, an hofft, datt et de Kanner, déi iwwerlieft hunn, geschwë besser geet.