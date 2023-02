De President Selenskyj gleeft, dass d'Ukrain mat der néideger Ënnerstëtzung gewanne kann. Mä wéi realistesch ass dat an den Ae vu Militärexperten?

Eng vun hinnen ass d'Claudia Major, eng international Expertin, déi ënner anerem e Fuerschergrupp vun der Berliner Stëftung Wëssenschaft a Politik leet an déi däitsch Regierung an den Ausseministère beréit.

En Donneschdeg war si zu Lëtzebuerg fir eng Konferenz. D'Caroline Mart huet profitéiert, e längeren Interview mat hir iwwert méiglech Zenarie vun dësem Krich ze maachen. Am éischten Deel geet et dorëm, wie si da mengt deen de Krich wanne kann, zu wéi engem Präis, a wat d'Konsequenzen dervu sinn.

Ouni westlech Hëllef, ouni massiv Suen, politesch a virun allem och militäresch Hëllef, hätt d'Ukrain et sécher net fäerdeg bruecht, scho bal ee Joer laang de russeschen Truppen d'Stier ze bidden. Freet sech just, wéi laang si dat packen, op d'Hëllef konsequent a séier genuch ass, a wéi staark déi russesch Arméi ass.

Iwwert méiglech Zenarien, wéi dëse Krich ka weider goen an ausgoen, doriwwer gëtt vill diskutéiert, net ëmmer och mat der néideger sécherheetspolitescher Expertis.

Den Zweeten Deel vum Interview, wou et och ëm Waffeliwwerungen, d'Gefor vun Eskalatioun, oder d'Perspektive fir d'Ukrain an der EU geet, weise mir e Freideg am Journal.