E puer Camionen vun der US-Arméi, déi mat Rakéiten a Sprengstoff beluede waren, sinn op der A6 am baden-württembergeschen Heilbronn verongléckt.

Geschitt ass dat Ganzt schonn en Donneschdeg am Nomëtteg. Véier Mënsche si blesséiert ginn, sou d'Police vun Aalen e Freideg de Moien. Fënnef Militärgefierer wieren an engem Konvoi gefuer.

Bei engem Spuerwiessel hat de Chauffer vum drëtte Camion den Ofstand falsch ageschat an ass dem Camion virdrun hannendrop gefuer. Den Opprall war därmoossen hefteg, dass d'Chaufferskabinn fortgerappt gouf an de Camion a Brand geroden ass. D'Chaufferen an den zwee Camionen hannendru konnte mat Zäite reagéieren, auswäichen an ofbremsen.

De Chauffer an de Bäifuerer vum Camion, dee gebrannt huet, goufe schwéier blesséiert an d'Spidol transportéiert. Och d'Passagéier am zweete Camion koume mat liichter Verletzungen an d'Spidol. D'Feier konnt relativ séier geläscht ginn, wéi d'Police nach präziséiert.

Spezialiste vun der US-Arméi hunn d'Rakéiten an de Sprengstoff ënnersicht, op deene keng Zündmechanisme montéiert solle gewiescht sinn. D'Wuer wier net beschiedegt ginn a gouf mat engem Autoskran op Ersatzgefierer vun der US-Arméi ëmgelueden.