Dëse Weekend ass a ville Regiounen a Frankräich den Optakt vun der Vakanz. Op deem Dag hunn d'Gewerkschaften dann och nees zu engem Streik opgeruff.

De Streik dierft awer keen Impakt op den Zuchverkéier hunn, well d'Gewerkschafte fir dëse Rendez-vous keen Opruff gemaach hunn ze streiken, ma just fir d'Manifestatioun. Et wëll een hei net riskéieren herno responsabel gemaach ze ginn dofir, dass d'Leit net an hir Vakanz géife kommen. Dat géif nämlech riskéieren, dozou ze féieren, dass een u Sympathie bei de Leit verléiert. De Streik fir d'Chrëschtdeeg hunn d'Leit nämlech nach am Hannerkapp.

Quasi a ganz Frankräich (Zon A a B) ass vun dësem Weekend u Schoulvakanz. Deemno wäert vill lass sinn op de Stroossen.

Am ACL-Trafic-Info ass um Freideg de Mëtteg ze liesen, dass ee misst domat rechnen, dass et zu Enkpäss bei der Spritversuergung op verschiddene Pompelstatioune kéint kommen.

Um Internetsite penurie.mon-essence.fr kann een dann och gesinn, dass et verschidde Pompelstatiounen a Frankräich ginn, déi guer kee Sprit méi hunn, anerer hunn aktuell verschidde Spritzorten net méi.

Tëscht Metz, Stroossbuerg a Mulhouse z.B. sinn net manner wéi 9 Pompelstatiounen, deenen op d'mannst 1 Spritzort feelt. Zu Reims, Montbéliard, op der N6 bei Auxerre oder zu Saint-Chély-d'Apcher z.B. ginn et och Statiounen, déi guer kee Sprit méi hunn.

Falls een dëse Weekend also an oder duerch Frankräich fiert, sollt ee léiwer eng Kéier ze fréi enzwousch stoe bleiwe fir ze tanken, wéi ze riskéieren herno mat eidelem Tank op enger Statioun unzekommen, déi eventuell dréche gelaf ass.