Am Oste vun der israeelescher Haaptstad ass een Auto an eng Grupp vu Leit gerannt, déi bei enger Bushaltestell stoungen. D'Hamas revendiquéiert d'Dot.

Géint Mëtteg ass am Oste vu Jerusalem een Auto an eng Grupp vu Mënsche gerannt, déi bei enger Bushaltestell stoungen. Zwou Persoune si gestuerwen, dorënner ee Kant vu sechs Joer. Der Police no goufen op d'mannst fënnef Mënsche blesséiert. De palestinenseschen Attentäter wier "neutraliséiert" ginn.

Ee Spriecher vun der Hamas huet d'Attack revendiquéiert an als "natierlech Reaktioun op déi israeelesch Besatzung" bezeechent an op eng Razzia vun der israeelescher Arméi an der Stad Jericho, bei där fënnef Hamas-Membere gestuerwe sinn, verwisen. An der Lescht huet sech d'Sécherheetssituatioun an Israel an de Palestinensergebidder zolidd verschlechtert.