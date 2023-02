Derbäi kéim, dass scho virum Biewen, 6,8 Millioune Mënsche bannent dem Land virum Biergerkrich geflücht waren.

D'Flüchtlingsagence vun de Vereenten Natiounen geet dovun aus, dass nom schlëmmen Äerdbiewen e Méindeg, a Syrien eng 5,3 Millioune Mënschen keen Daach méi iwwert dem Kapp hunn. Virop géif een elo probéieren déi Zentren, wou d'Leit ënnerkomm sinn, esou gutt wéi méiglech mat Zelter, Thermodecken, Wantergezei an esou weider z'equipéieren, esou e Responsabelen vun der UNHCR.

Fir Syrien wier dëst eng Kris an der Kris. No wirtschaftleche Probleemer an der Corona-Pandemie wier een elo matten am Wanter, mat Schnéistierm an de betraffene Regiounen. Derbäi kéim, dass scho virum Biewen, 6,8 Millioune Mënsche bannent dem Land virum Biergerkrich geflücht waren.

E Freideg de Mëtteg huet den 2. Convoi vun de Vereenten Natiounen d'Grenz vun der Tierkei a Syrien passéiert. An de 14 Camionen si virun allem Zelter, Decken, Matrassen a Liewensmëttel.

An Tëscht ginn aus der Kriseregioun an der Tierkei an a Syrien bal 22.000 Doudesaffer gemellt. Zéngdausende Mënsche goufe blesséiert. Dëst ass elo schonn eent vun de schlëmmsten Äerdbiewen weltwäit an de leschten 20 Joer.