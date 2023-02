Successeur gëtt den aktuelle Inneminister Dorin Recean, dee wéi schonn Gavrilita als "proeuropäesch" gëllt.

"Dës Regierung gëtt direkt nei opgebaut a wäert d'Land op dem Wee vum Neiopbau féieren, sot d'Presidentin Maia Sandu an enger Fernseeusprooch, nodeem si den neie Regierungschef ernannt huet

D'Partei, déi d'Sandu gegrënnt huet, huet aktuell 63 vun den 101 Sëtz am Parlament. Dowéinst ass dovunner auszegoen, datt och d'Parlament dem Recean als neiem Regierungschef gréng Luucht wäert ginn.

En Donneschdeg nach hat de Geheimdéngscht vum Land gewarnt, datt Russland eng Destabiliséierung vu Moldawien géif plangen. Den ukrainesche President Selenskyj hat virdrun erkläert, Kiew hätt esou Pläng vu Moskau ofgefaangen. Scho virdrun hat Moldawien Russland virgehäit, datt Moskau Protester am Land géint d'Regierung géif finanzéieren an u Waffen- a Mënschenhandel bedeelegt wier.

An hirer Amtszäit vun ronn 18 Méint hat d'Gavrilita vill Krisen ze bewältegen. Dat kléngt Land, wat tëscht der Ukrain an dem EU-Memberstaat Rumänien läit huet ronn 2,6 Milliounen Awunner an ass, wat d'Energieversuergung ugeet, staark vu Russland ofhängeg. No der russescher Invasioun vun der Ukrain awer hat Gazprom d'Liwwerungen an d'Republik Moldau staark reduzéiert. Weider gouf et och ëmmer nees Stroumausfäll, déi duerch déi russesch Bombardementer vun der ukrainescher Energieinfrastruktur ausgeléist goufen.

Wéinst enger geographescher Lag an der wirtschaftlecher Ofhängegkeet fäert Moldawien, datt Russland probéiert, fir d'Land ze beaflossen. Verschäerft ginn dës Suergen, duerch d'Presenz vu russeschen Truppen an der Regioun Transnistrien un der Grenz mat der Ukrain. Transnistrien wëll sech scho méi laang vu Moldawien ofsoen.

E Freideg hat am Kader vun der russescher Invasioun an der Ukrain eng russesch Rakéit den Terrain vu Moldawien iwwerflunn. Dowéinst hat den moldaweschen Ausseminister och de russeschen Ambassadeur aberuff.