Firwat si Waffeliwwerungen un d’ Ukrain wichteg, an och an onsem eegenen Intressi?

Dorop gëtt déi däitsch Sécherheetsexpertin Claudia Major am 2. Deel vun eisem Interview Äntwerten. Verschidde méiglech Zenarie ginn do diskutéiert , dorënner och de schlëmmst-méiglechen, dee vun engem Atomkrich. Mir géinge bei Eskalatioun direkt un nuklear Waffen denken, sou d’ Expertin, dobäi géifen et nach vill aner Méiglechkeete gi fir Russland, dat am konventionelle Beräich zum Beispill oder via Cyberugrëff. De Putin géif och net zécken, de Konflikt ouni Récksiicht op Verloschter ze verschäerfen , bei der Atombomm wier d’ Situatioun awer anescht.

Zu London Paräis a Bréissel huet den ukrainesche President Selenskyj ëm weider Waffe gefrot, no Panzere bréicht säi Land och Kampfjette fir déi russesch Truppen opzehalen, de Selenskyj krut awer keng konkret Zouso vun der EU.

De kompletten Interview mam Claudia Major zum Ukrain-Krich Déi däitsch Sécherheetsexpertin Claudia Major stoung am Interview zu Krich, der Ukrain a Russland dem Caroline Mart Ried an Äntwert.

D’Angscht ass grouss, ëmmer weider an de Konflikt ra gezunn ze ginn an als Krichspartei consideréiert ze ginn, an et gëtt méi wéi een, deen och scho virum Zenario vum 3. Weltkrich gewarnt huet. Am RTL-Interview seet d’Sécherheetsexpertin Claudia Major, dass si déi Angscht verstoe kann, fäert awer manner e méiglechen Atomkrich: "Die Frage ist was der beste Weg ist eine solche noch grössere Eskalation zu verhindern , das ist einerseits das doch ruhig und besonnene Vorgehen nämlich dass die Nato an sich nicht involviert ist wir müssen aber auch sagen wenn wir die Ukraine nicht unterstützen wenn wir Russland sozusagen den Weg frei lassen für seine imperialen Grossmachtfantasien, schützt uns das besser?"

Wa mir der Ukrain keng Waffe liwweren, da loosse mir Russland de Wee fräi, fir seng imperial Fantasien. Eng souverän Ukrain ass och déi beschte Sécherheetsgarantie, seet Expertin Claudia Major.

Russland gesäit eis scho laang als Krichspartei a féiert säi Kampf och géint de Westen sou laang, wéi d'Ukrain fir Russland eng "Anomalie vun der Geschicht" ass, déi een zerstéiere muss, seet Expertin Claudia Major.