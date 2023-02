D'Aktioun soll an Ofsprooch mat den Affekote vum fréiere US-Vizepresident organiséiert gi sinn. Am Januar ware beim Pence geheim Dokumenter fonnt ginn.

Op der Sich no geheime Regierungsdokumenter war den FBI um Freideg am Haus vum fréieren US-President Mike Pence zu Carnel am Bundesstaat Indiana. D'Aktioun wier an Ofsprooch mat den Affekote vum Pence organiséiert ginn. An deem Haus war am Januar "eng kleng Zuel" vun Ënnerlage mat potenzielle Geheim-Informatioune fonnt ginn. Dem Pence senge Leit no wieren dës Ufank 2021 aus Versi matgeholl ginn. Trotzdeem hat de Pence, fir no der Affär ëm Geheimdokumenter am Haus vum President Joe Biden op Nummer sécher ze goen, een Affekot ugestallt d'Dokumenter ze iwwerpréiwen. Och beim Biden waren Dokumenter aus senger Zäit als Vizepresident a Senator fonnt ginn. Schonn am August hat den FBI dem fréiere President Donald Trump säin Haus zu Mar-a-Lago am Bundesstaat Florida duerchsicht an dobäi eng Rëtsch u geheimen Dokumenter séchergestallt. Aktuell beschäftege sech zwee Sonnerermëttler mat den Affäre vum Biden an dem Trump.