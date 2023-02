Vu Washington heescht et, den Objet wier eng Gefor fir de Fluchtrafic gewiescht an dofir hätt den US-President den Uerder ginn, en ofzeschéissen.

Et sinn Informatiounen, déi den Ament nach schwéier anzeschätzen sinn. D'Wäisst Haus huet matgedeelt, datt d'US-Arméi op Uerder vum President Joe Biden, iwwert dem Staat Alaska, en Objet erofgeschoss huet, deen an der Héicht vun 12.000 Meter geflunn ass an d'Gréisst vun engem kléngen Auto hat. Den Kommunikatiounschef vum Nationale Sécherheetsrot John Kirby huet dëst confirméiert, ouni awer eppes driwwer ze soen, wou den Objet hierkoum. "Mir wëssen net, wiem dësen Objet gehéiert".

Weider Informatiounen iwwert deen Objet ginn et den Ament nach net.