De President Lula huet och annoncéiert, bis 2030 wëllen dofir ze suergen, dass kee Reebësch méi ofgeholzt gëtt.

No Attacken déi demokratesch Institutiounen an hire Länner, wëllen den US-President Joe Biden an de brasilianesche Staatschef Liuz Inácio Lula da Silva zesummen d'Demokratie an Nord- a Südamerika schützen.

Virun engem Mount hate rietsradikal Supporter vum viregte President Jair Bolsonaro de Presidentepalais, d'Parlamentsgebai an de Sëtz vum ieweschte Geriicht attackéiert.

Béi Presidente wëllen och am Beräich vum Klimaschutz zesummeschaffen. De Lula huet annoncéiert, bis 2030 wëllen dofir ze suergen, dass kee Reebësch méi ofgeholzt gëtt. Just wat de Krich an der Ukrain ugeet, hu béid Männer kee gemeinsamen Nenner fonnt. De Lula wëll nämlech weider zu engem Grupp vu Länner gehéieren, déi net an de Krich involvéiert sinn, ma dozou bäidroen, dass do erëm Fridde kéint geschaaft ginn.