Eleng an de betraffene Gebidder an der Tierkei wieren iwwer 20.000 Leit ëm d'Liewe komm. Och 5 Deeg nom Biewen gi nach ëmmer Persoune vermësst.

An et kéim och nach fir, dass Leit lieweg fonnt ginn. De syresche Regime huet de Rettungsekippen dowéinst elo och den Accès zu deene Regioune vum Land erlaabt, déi aktuell nach vu Rebelle kontrolléiert ginn.

D'Vereenten Natiounen fuerderen iwwerdeems en direkte Waffestëllstand a Syrien, fir de Mënschen an de betraffene Gebidder kënnen ze hëllefen. Zu Berlin soll d'Visa-Prozedur fir Leit, déi Famill an der däitscher Haaptstad hunn, vereinfacht ginn. Esou solle Leit, déi vum Äerdbiewen an senge Konsequenzen betraff sinn, méi einfach zu Berlin kënnen areesen. Dës Reegelung gëllt bis den 31. Juli.